NOS passa de prejuízos a lucros de 30,5 milhões de euros no 1.º trimestre

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS adianta que "o resultado líquido consolidado situou-se em 30,5 milhões de euros face aos 10,4 milhões negativos registados um ano antes".

Nos primeiros três meses do ano, "as receitas de telecomunicações, apesar dos efeitos da pandemia sobre as receitas de `roaming`, registaram um crescimento de 0,8% face ao período homólogo, atingindo 335,7 milhões de euros".

Já as receitas consolidadas, "não comparáveis com as do período homólogo de 2020 devido ao encerramento dos cinemas e ao impacto verificado com o confinamento neste trimestre, registaram um decréscimo de 2,3% para 337,4 milhões de euros", refere a NOS.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado recuou 0,4% para 152,2 milhões de euros.

No que respeita ao EBITDA das telecomunicações, este subiu 1,2% para 143,5 milhões de euros.

"Na área de cinema e audiovisuais, a quebra dos resultados operacionais atingiu 20,6% face aos primeiros três meses do ano passado", para 8,7 milhões de euros, refere a NOS, salientando que "o crescimento da área de telecomunicações permitiu que se verificasse apenas um ligeiro declínio do EBITDA consolidado de 0,4%".

A margem do EBITDA "teve uma melhoria de 0,9 pontos percentuais para 45,1%, fruto das medidas de eficiência implementadas pela companhia", aponta a NOS.