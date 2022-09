Novo aeroporto. Governo aprova esta semana primeiros diplomas e muda poderes dos municípios

"Neste encontro de pessimistas e otimistas, verificou-se esta coincidência feliz que, nos próximos dois anos, vamos ter estabilidade: vamos ter o mesmo Governo com maioria na Assembleia da República, o mesmo líder da oposição e os mesmos autarcas", enfatizou António Costa.



Na quinta-feira, afirmou Costa, o Conselho de Ministros "vai aprovar uma resolução que definirá a metodologia para a realização e prazo sobre a avaliação ambiental estratégica (AAE), quer também a proposta de lei que vai permitir ao Parlamento definir adequadamente as competências dos municípios em matéria de licenciamento de aeródromos"., completou, depois de ter criticado o poder de veto, que classificou como inconstitucional, de duas autarquias face à opção pelo Montijo.Na sua intervenção, em que dedicou meia-hora à questão do novo aeroporto,. Isto porque o Governo tem mandato até 2026, as autarquias por mais três anos até 2025 e o líder da oposição, Luís Montenegro, presidente do PSD, por mais dois anos, até 2024.