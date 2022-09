Aeroporto. Governo prepara avaliação ambiental estratégica e mudança no veto dos municípios

É mais uma etapa, rumo à construção do novo aeroporto de Lisboa. O Governo prepara-se para aprovar uma proposta com a metodologia que vai ser utilizada para avançar com a avaliação ambiental estratégica. Uma avaliação ambiental que vai estudar o impacto das várias localizações possíveis para o novo aeroporto.