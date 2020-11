Novo Banco agita dia de votação global final do Orçamento do Estado

Foi uma manhã de dramatização no parlamento. Em causa está uma alínea do Orçamento do Estado para o próximo ano aprovada por vários partidos da oposição, que chumba a transferência de 476 milhões de euros para o Novo Banco. A medida foi apresentada ontem pelo Bloco de Esquerda e teve o apoio do PSD, PCP e PAN. O PS pediu a repetição da votação e a medida foi novamente aprovada.