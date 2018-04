Partilhar o artigo Novo Banco: António Ramalho diz que injeção de capital vai acontecer no primeiro semestre Imprimir o artigo Novo Banco: António Ramalho diz que injeção de capital vai acontecer no primeiro semestre Enviar por email o artigo Novo Banco: António Ramalho diz que injeção de capital vai acontecer no primeiro semestre Aumentar a fonte do artigo Novo Banco: António Ramalho diz que injeção de capital vai acontecer no primeiro semestre Diminuir a fonte do artigo Novo Banco: António Ramalho diz que injeção de capital vai acontecer no primeiro semestre Ouvir o artigo Novo Banco: António Ramalho diz que injeção de capital vai acontecer no primeiro semestre