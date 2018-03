Novo Banco apresenta prejuízos de quase 1,4 mil milhões de euros

RTP28 Mar, 2018, 17:37 / atualizado em 28 Mar, 2018, 18:10 | Economia

Os valores são referentes ao ano passado e superiores ao que aconteceu em 2016, quando o Novo Banco teve um prejuízo na ordem dos 788 milhões de euros. O alcance do prejuízo do Novo Banco é conhecido após a imposição, por parte do Banco Central Europeu, do reforço de provisões no último trimestre de 2017.





É o maior rombo de sempre desde a queda do banco do Grupo Espírito Santo e implica um empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução.



O resultado operacional de 2017 foi positivo, mas inferior ao do ano anterior: 341 milhões de euros, menos 45 milhões.



O banco registou mais de dois mil milhões de euros em imparidades. Mais de 1200 milhões foram para créditos, 134 milhões para reestruturação e perto de 400 milhões de euros foram aplicados em operações de descontinuação.

Injeção de capital do Fundo de Resolução

O montante está cifrado nos 792 milhões de euros - devido aos resultados negativos históricos, terá de injetar perto de 800 milhões de euros, isto depois de prejuízos 77 por cento superiores aos de 2016.



O Fundo de Resolução fica obrigado a colocar mais dinheiro no Novo Banco por estar ao abrigo do Mecanismo de Capitalização Contingente, depois da negociação realizada com a Lone Star. Ou seja, se o Novo Banco apresentar um rácio de capital abaixo dos 12,5 por cento, o Estado terá de injetar capital.



“Em 31 de dezembro de 2017 o mecanismo acima referido foi ativado conduzindo ao registo de uma compensação de 791,7 milhões de euros, por forma a que o Banco se mantenha uma instituição financeiramente sólida e bem capitalizada, com rácios de capital e níveis de rentabilidade potenciadores da sua atividade”, anunciou o Novo Banco em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.