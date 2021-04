Novo Banco. Cavaco responde à Comissão de Inquérito com transcrições do seu livro

Cavaco Silva respondeu à Comissão de Inquérito ao Novo Banco com transcrições do livro que escreveu, "Quinta-feira e Outros Dias". No texto enviado ao Parlamento, e ao qual a RTP teve acesso, o antigo Presidente sublinha que o Chefe de Estado não tem poder executivo e não exerce qualquer função no sistema financeiro.