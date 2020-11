Novo Banco. Costa promete cumprir contrato, Rio insiste em auditoria

Na esteira da aprovação, em votação final global, do Orçamento do Estado para 2021 , Costa surgiu perante os jornalistas ao lado do ministro das Finanças, João Leão, e do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.O chefe do Governo lançou mão de um léxico duro para repudiar, em particular, a posição assumida pelo PSD face à proposta do Bloco de Esquerda tendo em vista a anulação da transferência para o Novo Banco, condicionando-a a uma auditoria prévia do Tribunal de Contas.

“Em caso algum a credibilidade externa do país será posta em causa. Portanto, a luta continua”, afirmou António Costa.



, lançou o primeiro-ministro, que prometeu também tudo fazer para respeitar “a legalidade que a Constituição impõe e que a Lei de Enquadramento Orçamental impõe no sentido de o Orçamento inscrever todas as obrigações contratuais do Estado português”.





O que António Costa deixou por esclarecer, nesta fase, foi o detalhe da estratégia que o Executivo quererá pôr em marcha.“Não vou estar aqui a discutir as tecnicalidades jurídicas e só há uma coisa que digo: contrato assinado é contrato que tem de ser honrado, lei que existe é lei que tem de ser respeitada e a legalidade será seguramente assegurada num país que se honra de ser um Estado de Direito”, enfatizou.“Garanto a todos, quer os que nos escutam em Portugal, quer os que nos escutam internacionalmente, que o Estado Português é um Estado de Direito, é um Estado que honra as leis e os contratos que assina. Quanto a pormenores, a tempo saberemos”, resumiu o governante.

“Estamos aqui a defender os contribuintes”

Por seu turno, o líder do PSD, que falou aos jornalistas depois do primeiro-ministro, argumentou queRui Rio colocou a ênfase na ideia de que “os contratos têm dois lados”.“O Estado português tem de cumprir, mas temos de ter a certeza de que do outro lado também estão a cumprir. Os contratos têm dois lados e estamos aqui a defender os contribuintes portugueses”, vincou o presidente dos social-democratas.

O PSD selou esta quinta-feira, em plenário, o voto a favor, na especialidade, da proposta orçamental do Bloco que trava a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o banco que resultou do colapso do BES.

Rio procurou também rechaçar a associação do sentido de voto laranja a “danos reputacionais”.



, devolveu, para em seguida acusar os socialistas de pretenderem criar “uma crise artificial”.“Agora o Novo Banco a vender património um atrás do outro, com perdas, sabe-se lá a quem. Há um momento é que é preciso dizer basta”, carregou Rui Rio.“Precisamos que a auditoria ande depressa e aquilo que deve acontecer é que o Novo Banco vai reclamar a verba lá para o mês de mais e aí vamos ver, com a garantia de que não se passa mais dinheiro para lá sem uma alteração orçamental aqui”, continuou, aludindo a um eventual orçamento retificativo que o PSD estará aberto a viabilizar., acrescentou.Antes de apontar o facto de também o PCP, “com quem [os socialistas] articularam todo o Orçamento”, ter votado favoravelmente a proposta do BE, o líder do PSD considerou que, “se o Governo quiser ir para uma batalha legal, tem todo o direito”.“Para mim é indiferente de quem é a proposta: quando é do Chega dizem que sou fascista, quando é do BE se calhar sou comunista, mas eu vou pela justeza das propostas”, rematou.A proposta do Bloco de Esquerda passou com os votos a favor de PSD, PCP, PEV e Joacine Katar Moreira, deputada não inscrita. PS, Iniciativa Liberal, a deputada não inscrita Cristina Rodrigues votaram contra, ao passo que CDS-PP, PAN e Chega escolheram a abstenção.

Costa contacta Banco Central Europeu

#Portugal é um Estado de direito que cumpre as suas obrigações contratuais. Falei com a Presidente do BCE, @Lagarde, a quem garanti o escrupuloso cumprimento dos compromissos assumidos no quadro da venda do Novo Banco. pic.twitter.com/Noas8HjOr7 — António Costa (@antoniocostapm) November 26, 2020

Entretanto, o primeiro-ministro fez saber no Twitter que já contactou a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, a propósito deste"Portugal é um Estado de Direito que cumpre as suas obrigações contratuais", reiterou António Costa numtambém reproduzido em inglês, acrescentando que garantiu a Lagarde "o escrupuloso cumprimento dos compromissos assumidos no quadro da venda do Novo Banco".