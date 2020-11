Orçamento do Estado para 2021 aprovado no Parlamento

Bloco de Esquerda, PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra o documento.







No momento que antecedeu a votação final global, o ministro de Estado e das Finanças sublinhou que “o surgimento da Covid-19 lançou o mundo numa crise de saúde pública e numa crise económica e social sem precedentes”.



“Prevê-se que, depois de um crescimento de 2,2 por cento em 2019, a economia portuguesa contraia este ano 8,5 por cento”, lamentou João Leão, acrescentando que neste momento “a primeira grande prioridade [do Governo] é combater a pandemia e reforçar o Serviço Nacional de Saúde”.







O ministro de Estado e das Finanças aproveitou a ocasião para acusar o PSD de querer "obrigar o Estado a entrar em incumprimento", referindo-se à anulação da transferência de 476 milhões de euros para o Novo Banco.



PS disponível para reatar diálogo com Bloco

Antes da votação final, o Partido Socialista lembrou que a pandemia se agravou e que foi novamente decretado o estado de emergência, apesar de agora haver esperança na proximidade de uma vacina, e que o OE2021 tenciona precisamente ajudar a recuperar o país.



“É mais importante do que nunca continuar a lutar para mitigar os efeitos económicos e sociais desta crise, e foi nisto que o grupo parlamentar do Partido Socialista se empenhou”, declarou Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS.



“Não sei em que país os senhores deputados da direita estão. Mas é bom todos voltarmos a ter a consciência de que estamos numa emergência mundial de saúde pública que convoca rodos os países a agir, fazendo-o com aquilo que faltou ao PSD: responsabilidade, determinação e prudência”.



A deputada acrescentou que “este é Orçamento do Estado para um ano difícil, em que se vão sentir ainda mais os efeitos da pandemia, tanto a nível da saúde pública como nas dimensões económicas e sociais”.



Ana Catarina Mendes aproveitou ainda para lançar críticas ao Bloco, apesar de abrir a porta a um reatamento. "O Bloco repete o erro da sua votação na generalidade deste Orçamento do Estado: Vota contra as suas próprias propostas, e quer abrir o caminho a que Portugal volte à austeridade, desta vez com uma direita de braço dado com a extrema-direita populista", disse.



PSD acredita que este é o Orçamento da "geringonça coxa"

Na intervenção do PSD, o partido afirmou que o Orçamento do Estado para 2021 será o da "geringonça coxa" e desafiou o Governo a apresentar ao Parlamento a estimativa de custos das "cedências" ao PCP e a outros "aliados circunstanciais".



A intervenção coube à vice-presidente do PSD, Isaura Morais, que reiterou a crítica de que o orçamento saiu da especialidade "pior" do que tinha entrado nesta fase. "A versão que daqui a pouco vamos votar é uma derrota do PS e uma clara vitória do PCP, que conseguiu colocar o Governo de joelhos, ao impor tudo o que lhe apeteceu", considerou.



A dirigente social-democrata incluiu nestas cedências, não só "o total condicionamento do Orçamento do Estado, como a realização do Congresso do PCP este fim de semana, durante o estado de emergência, e "mais compromissos políticos, para lá do próprio documento".



"Está o governo capaz de apresentar a esta câmara uma estimativa dos custos diversos, tanto no curto como no longo prazo, que as cedências ao Partido Comunista e aos outros aliados circunstanciais arrastaram?", questionou, estimando que serão "centenas de milhões de euros de despesa" a mais.



BE diz que OE2021 “pertence a um outro tempo”.

Antes da votação, ao reconfirmar o sentido de voto do Bloco de Esquerda, Catarina Martins defendeu que a proposta de Orçamento do Governo “pertence a um outro tempo”.



“Um tempo em que não existia segunda vaga pandémica, um tempo em que era possível acreditar que ajudas mínimas aguentariam o emprego, que atuar nas margens chegaria para que a pobreza não explodisse, que a dedicação incansável dos profissionais do SNS bastaria para ultrapassar todas as fragilidades”.



A líder bloquista relembrou que, nove meses depois do início da pandemia, o desemprego acelerou, os casos de infeção por Covid-19 e de internamentos em cuidados intensivos aumentaram e “a política das margens e dos mínimos” deixou de ser suficiente.



Catarina Martins defendeu ainda que, com a "'cheguização' do PSD" e "fracassada a ambição da maioria absoluta", o PS "só poderá governar se procurar um acordo com a esquerda".



"Quero mesmo agradecer ao Dr. Rui Rio. Nos últimos anos, ninguém fez tanto em tão pouco tempo pelo reforço da posição da esquerda como o Dr. Rui Rio. Ao escolher uma aliança com a extrema-direita xenófoba, o PSD isolou-se, mas também mostrou ao PS que, fracassada a ambição da maioria absoluta, só poderá governar se procurar um acordo com a esquerda", avisou a líder do BE.

(em atualização)