Novo Banco vende edifício sede por 112 milhões de euros

É já considerado um dos maiores negócios imobiliários do ano. O comprador não foi revelado, mas, segundo o ECO, a espanhola Merlin Properties é a nova dona da antiga sede história do BES, situada na Avenida da Liberdade, em Lisboa. O imóvel tem uma área superior a 15 mil metros quadrados.