Novo regulamento sobre a proteção de dados entre hoje em vigor

Entra hoje em vigor o novo regulamento sobre a proteção de dados. A lei europeia aplica-se a todos os estados-membros.



O Regulamento Geral da Proteção de Dados entrou em vigor a 25 de maio de 2016 mas foi dado um período de dois anos para as empresas prepararem a aplicação das novas regras.



No entanto, um estudo do IAPMEI revela que apenas 8% das pequenas e médias empresas portuguesas estão aptas a cumprir as novas regras. 62% das empresas admitem desconhecer os detalhes da legislação.