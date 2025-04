"Nunca vimos nada parecido". Do "Dia da Libertação" ao "caos total" nos mercados

Trump não tem estratégia

“Por isso, prevejo que haverá, na verdade, uma perturbação muito grande com essas tarifas enormes e sem precedentes - deixe-me enfatizar "sem precedentes" - contra a China e a retaliação da China, incluindo as restrições à exportação de minerais e terras raras de que precisamos para a nossa produção”.

China mantém "calma" face a "instabilidade de Trump"

“Isto não parece uma estratégia bem planeada”.

Em entrevista ao Democracy Now , os economistas Nancy Quian e Joseph Stiglitz afirmaram não haver ainda qualquer “teoria económica” sobre as decisões e recuos da Administração Trump., afirmou Qian, acrescentando que a China parece estar a preparar-se para uma longa guerra comercial com os Estados Unidos.A própria Administração norte-americana apresentou motivos contraditórios para os avanços e recuos de Trump. Enquanto o secretário do Tesouro dos EUA afirmou que esta era “a estratégia” do presidente, o próprio admitiu estar preocupado com a queda do mercado de títulos norte-americano., declarou Stiglitz.O economista galardoado com um Nobel considerou que “já houve danos duradouros”, porque, de repente, as “fronteiras importam”.esclareceu.O que aconteceria se algum louco em outro país — nos Estados Unidos, por exemplo — de repente aumentasse as tarifas em 20%, 10%, 20%, 50%, 100%? Portanto, não há confiança nas nossas relações, seja com amigos ou não tão amigos”.O professor universitário e especialista acrescentou queo que assume ser “perturbador” para qualquer economista ou parte envolvida nas negociações.Para Joseph Stiglitz,E, na entrevista, assumiu que a Admistração norte-americana está a cometer “um erro”, principalmente porque “a importância do comércio com a China” é “muito maior do que o comércio com a Europa”, visto que os EUA dependem de produtos chineses.Esta perspetiva é partilhada por Nancy Qian: “estas tarifas são sem precedentes”., acrescentou a professora de Economia.Quando as taxas aduaneiras aumentam “um pouco”, as empresas talvez consigam “arcar com o prejuízo”, mas se “aumentarem muito”, podem não conseguir “atingir os seus lucros”., reconheceu, acrescentando que no caso da China, “o custo para ambas as economias será colossal”.Na quinta-feira, os Estados Unidos anunciaram taxas de 145 por cento sobre produtos chineses. Em retaliação, Xi Jiping anunciou com taxas de 125 por cento e assegurou que Pequim “não tem medo” da guerra comercial.Os especialistas acreditam que segundo a visão da China,Contudo, Qian recusa a ideia de que o objetivo de Trump fosse, desde início, atingir a China., afirmou, recordando que a “relação de adversários” entre Pequim e Washington não é nova. Além disso, os EUA e a China têm estado em negociações, incluindo na questão do TikTok.Os especialistas elogiaram as “vozes surpreendentemente calmas” na China e acreditam queOs norte-americanos vão deixar de ser capazes de adquirir os produtos que querem, tal como aconteceu quando as exportações foram suspensas na pandemia ou no início do conflito na Ucrânia.“Os preços dispararam. (…) E é a esse contexto que voltaremos”, sublinhou.