Nuno Araújo não renova mandato e sai da presidência da APDL no final do ano

A notícia foi hoje avançada pelo jornal Transportes e Negócios e, questionada pela Lusa, fonte oficial da APDL confirmou que Nuno Araújo sairá no final do ano, não renovando o seu mandato.

A mesma fonte adiantou que o presidente da APDL foi convidado pela tutela a continuar à frente da administração portuária sediada em Matosinhos (distrito do Porto), mas recusou por "razões pessoais".

Nuno Araújo foi empossado presidente da administração portuária em julho de 2020, após ter sido nomeado pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação, liderado por Pedro Nuno Santos.

A administração liderada por Nuno Araújo é composta pelos vogais Cláudia Soutinho e Joaquim Gonçalves.

Nuno Araújo substituiu no cargo de presidente da APDL Guilhermina Rego, que tinha terminado o seu mandato em dezembro de 2019, mas que se manteve em funções até 30 de junho.

Licenciado em Engenharia Mecânica, pela Universidade do Minho, e com um Master of Business Administration (MBA) Executivo, na Porto Business Scholl, Nuno Araújo foi, entre 2015 e 2018, chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, então secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares do Governo liderado pelo socialista António Costa.

Foi nessa altura que Nuno Araújo assumiu funções no Conselho de Administração da APDL, na qualidade de vogal.

No seu currículo, o administrador tem uma passagem pela Assembleia da República como deputado, cargo que exerceu entre 2009 e 2011, integrando a Comissão Parlamentar de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, Comissão de Educação e Ciência, Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações e, finalmente, a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Governo em relação à Fundação para as Comunicações Móveis.

No seu percurso profissional destaque ainda para o facto de ter sido presidente do Conselho de Administração da Fundação para Divulgação das Tecnologias de Informação (FDTI), diretor de Desenvolvimento de Negócio e Internacionalização na EQS, sócio-gerente e diretor da Divisão Industrial da EQS e perito especializado na Sociedade Geral de Superintendência (SGS) Portugal.

A APDL é a entidade responsável pela jurisdição do Porto de Leixões, do Porto de Viana do Castelo e da Via Navegável do Douro.