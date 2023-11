O IVA zero devia ser prolongado pelo menos por mais um trimestre, "no mínimo"

"não tem uma expetativa tão luminosa" como tinha, mas ainda assim está esperançado.

Esta é a posição da FIPA, a Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o presidente da FIPA, Jorge Henriques, lembra que a situação internacional é complexa, que são previsíveis aumentos nos preços dos combustíveis e da energia, que vão ter impacto nos custos das matérias-primas, como o papel, e conduzir previsivelmente a um aumento da inflação no próximo ano.porque não há outra de impacto idêntico.Jorge Henriques não tem dúvidas que o fim do IVA zero juntamente com as alterações nos mercados vão afetar o poder de compra eO presidente da FIPA lamenta que não haja mais investimento em investigação e tecnologia nem apoio às exportações e condena o agravamento dos impostos especiais do consumo.O sector da indústria alimentar e bebidas esperava terminar o ano com um volume de negócios a atingir os(mais 2 mil milhões do que o ano passado), mas o presidente da FIPA apesar de manter a esperança ainda não sabe se isso será possível, nomeadamente por causa do comportamento menos bom das exportações.