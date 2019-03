OCDE prevê que economia portuguesa continue a abrandar

Os sinais de travagem são cada vez mais evidentes. A economia portuguesa está a abrandar e essa tendência deve manter-se nos próximos tempos, diz a OCDE.



A organização para a cooperação e desenvolvimento económico divulgou o indicador que deteta pontos de viragem nos ciclos económicos. No caso de Portugal, esse indicador está no valor mais baixo dos últimos cinco anos.



É uma tendência que os números vêm mostrando: depois de um crescimento económico a passar de 2,8 para 2,1% nos últimos anos, as previsões do Governo para 2019 são de 2,2, mas o o ministro das Finanças já admitiu que podem recuar para 2% - ainda acima do que espera Bruxelas, 1,7%.



Portugal segue a economia mundial na desaceleração do crescimento económico. As grandes economias, como a Zona Euro, os Estados Unidos, o Canadá ou mesmo o Japão vão abrandar, diz a OCDE, nos próximos seis a nove meses.



No caso alemão, o chamado motor da zona euro, há mais sinais. O jornal Handelsblatt cita um documento do Ministério das Finanças de Berlim que aponta para um crescimento de apenas 0,8% em 2019.



A confirmar-se, é uma alteração em baixa relativamente à previsão oficial de uma subida de 1%, divulgada em janeiro. Em 2018 a riqueza produzida pela Alemanha aumentou 1,4%.



Além das incerteza já conhecidas, como a guerra comercial China/EUA ou o Brexit, esta segunda-feira ficou a saber-se que a produção industrial alemã baixou 0,8% em janeiro, quando se esperava uma subida de meio por cento, uma queda que se deve em especial ao setor automóvel.