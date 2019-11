OE2020. Comissão Europeia alerta Portugal para risco de não conformidade com o Pacto de Estabilidade e Crescimento

A análise da Comissão Europeia ao esboço do Orçamento do Estado português para 2020 aponta para o risco de não conformidade com o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Diz a CE que a implementação deste orçamento pode resultar num "desvio significativo do trajecto de ajustamento em direção ao objetivo orçamental de médio-prazo".