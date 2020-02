OE2020. Marta Temido explica contas públicas a militantes socialistas de Viseu

O Governo está a promover várias sessões de esclarecimento sobre o Orçamento do Estado, junto de militantes e simpatizantes socialistas. A Ministra da Saúde esteve numa reunião com autarcas da região de Viseu. À entrada, Marta Temido disse que na agenda do encontro esteve a requalificação do serviço de urgência distrital.