OE2021. As reações às contas do Estado previstas pelo Governo

O ministro das Finanças apresentou esta manhã as medidas previstas na proposta de Orçamento do Estado para 2021. Sem aprovação garantida, os partidos reagem ao documento.

Mais atualizações

11h27 - Iniciativa Liberal diz que há cem mil milhões de euros de despesa pública, "triste" recorde





O partido diz que o Orçamento também não prevê qualquer desagravamento fiscal. Fala de um cinismo político sobre a redução da taxa das tabelas de retenção.





Considera que a simplificação fiscal está fora do documento. "Não há uma" "taxa e taxinha" que seja eliminada.







Cotrim de Figueiredo diz que falta ao documento uma referência aos investimentos dos fundos comunitários e não vê "uma linha" no OE sobre a forma como serão recuperadas as consultas e cirurgias adiadas no SNS.





Sobre o Novo Banco, o Iniciativa Liberal fala de uma "mistificação total".







11h21 - PSD é o primeiro partido a reagir e diz que vai estudar o documento





O partido considera que agora é tempo de analisar, a opção "mais respnsável", considera o responsável.





Afonso Oliveira diz que as jornadas parlamentares vão também analisar o documento.