OE2021. Costa reúne-se com a esquerda na próxima semana

O governo ainda não tem a viabilização assegurada e estes encontros podem ser decisivos.Em entrevista ao Público, ontem, António Costa garantia que ainda há tempo para ultrapassar as divergências.

Uma delas é o apoio extraordinário para as pessoas economicamente desprotegidas por causa da pandemia.





O ambiente é de tensão entre Governo e partidos de esquerda.







Entretanto, António Costa vai estar online às cinco da tarde no Facebook do partido socialista num encontro digital do partido sobre o orçamento para o próximo ano.A Assembleia da República começa em 27 de outubro a debater a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021, estando a votação na generalidade marcada para o dia seguinte, 28.