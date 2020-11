OE2021. PSD acusa PS de irresponsabilidade após aprovação de redução do preço das portagens

O PSD acusa o PS de irresponsabilidade e de hipocrisia, por a proposta social-democrata para a redução do preço das portagens nas SCUT não ter sido aprovada nos termos em que o Partido Social Democrata a apresentou. Ou seja, acautelando a renegociação com as concessionárias, de forma a não pesar sobre as contas públicas.