OE2022. Abono de família vai aumentar para crianças com mais de três anos do 1.º e 2.º escalões

Foto: Brendan McDermid - Reuters

A proposta do Orçamento do Estado prevê um aumento do valor do abono de família para todos os jovens e crianças com mais de três anos, do 1.º e do 2.º escalão, em 2022 e 2023, respetivamente.