OE2022. Eventual chumbo do BE, Governo olha para PCP e deputados não inscritos

RTP

Depois do anúncio do Bloco de Esquerda que vai chumbar o Orçamento do Estado, caso o Governo nada faça nos próximos dois dias, as atenções voltam-se para a decisão dos partidos e deputadas não inscritas que viabilizaram o último orçamento.