OE2022. PAN "disponível" para levar proposta à especialidade

Questionada pelos jornalistas no final de uma reunião com o presidente da Assembleia da República sobre o cenário de eleições antecipadas, a líder parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza, Bebiana Cunha, referiu que "aquilo que o PAN tem dito é que este Orçamento precisa de ir à especialidade" para ser "melhorado".

Nesse sentido, continuou, o partido "está disponível para fazê-lo chegar à especialidade", mas "sozinho não o consegue fazer".

Interpelada sobre a possibilidade de o PAN substituir a abstenção já anunciada por um voto a favor na generalidade para melhorar as chances de o documento ser aprovado, Bebiana Cunha disse que essa "é uma solução que ainda não está de todo em cima da mesa".

A deputada também disse que há outras hipóteses, além da dissolução do parlamento e eleições legislativas antecipadas, mostrando-se mais favorável à apresentação de um novo Orçamento do Estado por parte do Governo.

Já sobre a hipótese de governação em duodécimos, Bebiana Cunha admitiu essa possibilidade, mas apelou a uma solução "mais participativa".