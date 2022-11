OE2023. Bruxelas pede "cautela" a Portugal e um orçamento "coerente"

Andrea Neves - Antena 1

A Comissão Europeia admite que no próximo ano, seis Estados-membros da zona euro vão manter uma dívida pública acima dos seis por cento do PIB e Portugal é um deles."A Comissão convida Portugal a tomar as medidas necessárias no âmbito do processo orçamental nacional para assegurar que o orçamento para 2023 seja coerente com a recomendação adotada pelo Conselho", indica o executivo comunitário na sua comunicação com a avaliação global sobre os projetos orçamentais do próximo ano, publicada esta terça-feira.Tendo em conta a proposta de OE2023 enviada por Lisboa a Bruxelas e as previsões de outono da Comissão, a instituição estima para Portugal, no próximo ano, "que o crescimento das despesas correntes financiadas ao nível nacional se aproxime do crescimento potencial do produto a médio prazo, assumindo a redução planeada das medidas em resposta aos elevados preços da energia, incluindo no apoio temporário e direcionado às famílias e empresas vulneráveis".

Aviso sobre os apoios às famílias e empresas

Bruxelas pediu ainda “cautela” ao Governo português, temendo que a dívida e o défice do próximo ano sofram um agravamento devido às medidas de apoio para combater o preço da energia., disse o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, em conferência de imprensa.“Este não é o tempo de providenciar mais apoios orçamentais. Isso iria aumentar a inflação e criar mais riscos aos países com dívidas elevadas”, alertou o vice-presidente."Por conseguinte, é importante que os Estados-membros concentrem melhor essas medidas nas famílias mais vulneráveis e nas empresas expostas, a fim de preservar os incentivos para reduzir a procura de energia, e que sejam retiradas à medida que as pressões sobre os preços da energia diminuam", sublinhou Bruxelas.

Bruxelas preocupada com preços das casas e endividamento público

A Comissão Europeia mostrou ainda ter “preocupações” relacionadas com o aumento dos preços das casas em Portugal, com “sinais de sobrevalorização”, e os níveis de endividamento público e privado, apontando a "persistência de desequilíbrios" macroeconómicos."O crescimento nominal do preço da casa acelerou de 8,8% para 9,4% em 2021. O crescimento homólogo nominal dos preços da habitação acelerou para 13,2% no segundo trimestre de 2022. Os preços da casa foram estimados em 23% sobrevalorizados em 2021. Mais de dois terços das hipotecas têm taxas de juro fixadas por apenas até um ano", elenca a instituição.No que toca à dívida das famílias em relação ao PIB, a Comissão Europeia revela que "permanece acima tanto dos parâmetros de referência prudenciais como dos fundamentais, embora tenha diminuído em 2021 e tenha continuado a baixar na primeira metade de 2022".No Relatório do Mecanismo de Alerta deste ano, Bruxelas conclui que são necessárias revisões profundas em Portugal e noutros 16 Estados-membros, sendo que, no caso português, "persistem desequilíbrios" macroeconómicos.O Governo entrou a proposta do Orçamento do Estado para 2023 à Assembleia da República em meados de outubro.Por sua vez,A OCDE prevê para Portugal um défice de 1,1% do PIB e uma taxa de inflação de 6,6% no próximo ano.

c/Lusa