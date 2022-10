OE2023. Governo e Parceiros voltam a reunir-se esta sexta-feira para tentar acordo

FOTO: Miguel A. Lopes - Lusa

Governo, patrões e sindicatos estiveram reunidos esta quinta-feira para discutir a proposta de Orçamento do Estado e os aumentos salariais, mas ainda não chegaram a acordo. Estão agendadas novas reuniões para sexta-feira.