OneWeb tem quase 400 satélites em órbita para fornecer internet de alta velocidade

Еще 1⃣6⃣ спутников #OneWeb штатно отделились от разгонного блока НПО Лавочкина 🛰️



«Фрегат» продолжает свою работу по циклограмме! pic.twitter.com/k4iOiemTTY — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 27, 2021







Com o lançamento de hoje, é já o oitavo lançamento de satélites da companhia OneWeb este ano, completando agora um total de 394 satélites num universo que aponta aos 650.





A OneWeb, propriedade do Governo britânico em colaboração com a multinacional Bharti da Índia, lançou os primeiros 36 satélites em abril deste ano e planeia ter operacional um sistema de distribuição de Internet a nível global a funcionar até final de 2022.







Ao abrigo de um contrato com a Arianespace, confirmado em setembro de 2020, estão previstos mais 16 lançamentos da Soyuz - uma operação iniciada em dezembro de 2020 e com conclusão prevista até final do próximo ano - para completar esta constelação.





De recordar que, segundo um relatório da Business Insider, a operadora de banda larga por satélite One Web apresentou insolvência em novembro de 2020 e quase foi fechada devido a problemas financeiros. No entanto, a aquisição pelo consórcio indiano Bharti Global conjuntamente com o Governo do Reino Unido, a empresa ressurgiu em força e prevê agora antecipar-se à concorrência (StarLink e Kuiper) para oferecer o serviço a nível global.





Com vários acordos em cima da mesa, a OneWeb e a Airbus assinaram um acordo de parceria de distribuição para fornecer serviços de comunicação por satélite de órbita terrestre baixa (LEO) para uso militar e governamental.











Como fornecedora líder de serviços militares de comunicação por satélite na Europa, a Airbus oferecerá novos serviços de comunicação utilizando a constelação OneWe, incluindo as forças armadas europeias e do Reino Unido e as forças de proteção civil e de segurança a partir do final de 2021.



Este projeto não é o único a querer fornecer um serviço de alta velocidade de Internet a partir da órbita terrestre.







A par da OneWeb, e tendo arrancado primeiro com este tipo de iniciativa, está o multimilionário americano Elon Musk, CEO da SpaceX, que já colocou mais de 1500 satélites em órbita para a construção da rede Starlink







Também o fundador da Amazon, o americano Jeff Bezos, tem um projeto semelhante batizado de Kuiper , cujo objetivo é implementar uma constelação de banda larga em órbita baixa composto por uma rede de 3236 satélites.





O lançamento desta segunda-feira foi operado pela Arianespace da Europa a partir do Cosmódromo Baikonur da Rússia, no Cazaquistão.