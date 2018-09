ONU revê dados e desce Guiné Equatorial no índice de desenvolvimento humano

Lusa14 Set, 2018, 17:04 | Economia

No relatório apresentado em Nova Iorque, com dados relativos ao ano de 2017, todos os números anteriores foram atualizados e recalculados segundo novas metodologias, tendo reposicionado a Guiné Equatorial em 139.º lugar no ano de 2016, corrigindo o lugar 135 que tinha sido atribuído.

Assim, a diferença efetiva de 2016 para 2017 é de dois lugares abaixo na tabela, nas últimas posições da categoria de "desenvolvimento médio".

Segundo os dados atualizados, o último crescimento no IDH da Guiné Equatorial foi em 2015 (com o IDH máximo de 0,593), tendo estado em redução desde então.

A esperança média de vida à nascença são 57,9 anos e a população tem, em média 5,5 anos de escolaridade, não existindo muitos dados concretos acerca do sucesso ou insucesso escolar. Menos de um quarto da população tem acesso à internet (23,8%).

O país apresenta uma ausência de dados que complicam a classificação atribuída pelo PNUD.

A Guiné Equatorial tem uma população muito jovem, com idade média de 22,2 anos. O número total de habitantes é contabilizado em 1,3 milhões.

Por outro lado, a Guiné Equatorial tem as taxas de mortalidade infantil entre as mais altas do mundo. Em cada mil crianças, morrem cerca de 66 com menos de um ano de vida e cerca de 91 com idade inferior a cinco anos.

Em 151 países, colocados em categorias de desenvolvimento muito alto, alto e médio, este é o país com números mais graves em mortalidade infantil, sendo ultrapassando em raros casos por países de IDH considerado baixo.

De acordo com o relatório, a Noruega, com um índice de 0,953 valores, é o país mais desenvolvido do mundo, enquanto o Níger, com 0,354 valores, o menos desenvolvido. O índice máximo atribuível é de 1,0 valores.