Operação "Bad Way". PJ detém 17 pessoas no combate ao cibercrime

A Polícia Judiciária anunciou esta quarta-feira, ter desencadeado uma operação policial de combate ao cibercrime, que culminou com a detenção de 17 indivíduos - 11 homens e 6 mulheres. São presumíveis autores de centenas de crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo.