Operação "Rota Final". Cinco arguidos confirmados

RTP12 Jun, 2019, 18:30 / atualizado em 12 Jun, 2019, 19:16 | Economia

Os arguidos em causa são Álvaro Amaro, o ex-presidente da Câmara de Lamego, um funcionário da Câmara de Lamego, o ex-presidente da Câmara de Armamar e um administrador da Transdev.







Em causa está uma operação da Polícia Judiciária sobre um alegado esquema fraudulento de viciação de procedimentos de contratação pública.

"No decurso desta operação, foram, até agora, constituídos quatro arguidos, entre ex-autarcas, funcionários de autarquias e de uma empresa de transportes", referia a Procuradoria de Coimbra durante a tarde de quarta-feira.











"Em causa estão indícios de tráfico de influência, participação económica e corrupção, entre outros crimes. O inquérito encontra-se em segredo de justiça e as investigações prosseguem na Polícia Judiciária",

Depois de ter sido publicada esta nota, foi constituído um quinto arguido no âmbito da operação "Rota Final", segundo apurou a RTP.

Buscas em 18 câmaras municipais

A operação "Rota Final" surge no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) e Coimbra e investigado pela Diretoria do Norte da PJ, tendo-se realizado "buscas e outras diligências de prova em vários locais do território nacional", esclarece a publicação.



As 18 câmaras municipais alvo de buscas foram as de Águeda, Almeida, Armamar, Belmonte, Barcelos, Braga, Cinfães, Fundão, Guarda, Lamego, Moimenta da Beira, Oleiros, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Sertã, Soure, Pinhel e Tarouca.



De acordo com dados oficiais disponíveis no portal base.gov, desde o início de 2018, a Transdev acumulou mais de dois milhões de euros em 38 contratos por ajuste direto com municípios do Norte e Centro.



No último ano, de acordo com o base.gov, o município da Guarda realizou contratos por ajuste direto com a Transdev de quase meio milhão de euros e Lamego de quase 100 mil euros.



Além do transporte escolar e de em alguns municípios assegurar os transportes públicos urbanos, a Transdev, que tem cerca de 1.900 colaboradores, detém 11 empresas e participações na Internorte, Intercentro, Rede Nacional de Expressos, Renex e Rodoviária do Tejo, segundo informação disponível no seu 'site'.



De acordo com fonte policial, no âmbito das buscas, até ao final da manhã não existia "nenhum detido".





c/ Lusa



