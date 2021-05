Operadora do jogo em Macau Galaxy com resultado positivo de 91,5 ME no 1.º trimestre

A operadora do jogo Galaxy, com seis casinos em Macau, anunciou hoje um EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) positivo no primeiro trimestre de 859 milhões de dólares de Hong Kong (91,5 milhões de euros).