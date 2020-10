Orçamento do Estado. Bloco de Esquerda vota contra na generalidade

Catarina Martins começou por relembrar que o país está a viver uma das maiores crises a que os portugueses já assistiram e que, por isso, o BE deu "ao governo todo o apoio de que precisou para medidas de emergência e no Orçamento Suplementar".





"O voto do Bloco de Esquerda possibilitou ao governo a compra de equipamentos hospitalares e a contratação de pessoal, apoiar o emprego, a segurança, as escolas, cuidar das pessoas mais atingidas e suportar a economia", frisou a coordenadora do BE. "Não faltámos nem faltaremos a Portugal".







Por essa razão, disse Catarina Martisn, é que o BE exige, "no Orçamento para 2021, o bom senso de medidas que defendam o nosso país da pandemia e do desemprego".



"Não aceitamos nem aceitaremos que o Orçamento e as respostas para o próximo ano falhem a Portugal", sublinhou, acrescentando: "a primeira dessas respostas é não deixarmos quebrar o Serviço Nacional de Saúde".

Segundo a coordenadora bloquista, ainda antes da pandemia atingir Portugal, o partido fez "um acordo com o governo para reforçar o SNS em 2020 com mais 4200 profissionais, para aumentar os meios de diagnóstico e para desenvolver um programa de saúde mental", uma vez que, como admite, conhecia "bem as dificuldades do serviço que protege a nossa casa comum".



"Esse acordo não foi cumprido pelo governo", acusou. "Só agora no fim do ano e depois de muita pressão, foram tomadas algumas medidas mas as insuficiências estão à vista".



"No momento em que o reforço do SNS era mais necessário, o governo falhou", apontou ainda.







