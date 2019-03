Organizações ibéricas da sardinha exigem pesca superior a 15.425 toneladas em 2019

Lusa19 Mar, 2019, 14:42 | Economia

O setor "entende que, para 2019, os governos de Portugal e Espanha devem adotar como ponto de partida um total de capturas de 15.425 toneladas para os dois países, suscetível de seren aumentadas ainda no decorrer de 2019", disse em conferência de imprensa Humberto Jorge, presidente da Associação das Organizações de Produtores da Pesca (ANOP) do Cerco, anfitriã do encontro, em Peniche, no distrito de Leiria.

Assim, o total de capturas ficaria acima do de 2018, ano em que foi de cerca de 12.000 toneladas, reduzidas ao longo ao ano para 9.000 toneladas, mas ainda assim baixo das possibilidades de pesca definidas para 2017.

Esta posição, a enviar aos governos dos dois países, foi assumida tendo em conta "os bons resultados científicos obtidos em 2018 pelos cruzeiros de investigação científica", ao apontarem para um aumento de 70% da biomassa da sardinha com mais de um ano, entre 2017 e 2018.