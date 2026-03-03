Economia
Pacote laboral. Concertação Social reúne-se com acordo longe do horizonte
O Governo e os parceiros sociais reúnem-se esta terça-feira em Concertação Social para discutir as alterações à lei laboral. Tanto ministra como parceiros admitem estar "muito longe" de um eventual acordo.
A agenda oficial da reunião indica que na ordem de trabalhos consta o PTRR - Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, além da legislação laboral, entre outros assuntos.
As alterações propostas pelo Governo mereceram um não das centrais sindicais, que consideram as mudanças um ataque aos direitos dos trabalhadores. A oposição levou a CGTP e a UGT a avançarem, em conjunto, para uma greve geral, realizada em 11 de dezembro de 2025.
O início da reunião está previsto para as 14h30 na sede do Conselho Económico e Social, em Lisboa. O encontro que será presidido pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
c/ Lusa