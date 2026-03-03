Pacote laboral. Concertação Social reúne-se com acordo longe do horizonte

A agenda oficial da reunião indica que na ordem de trabalhos consta o PTRR - Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, além da legislação laboral, entre outros assuntos.





O anteprojeto de reforma foi apresentado pelo Governo de Luís Montenegro (PSD e CDS-PP) em 24 de julho de 2025 e a ministra do Trabalho já sinalizou a intenção de submeter a proposta de lei no parlamento, ainda sem data marcada.

O início da reunião está previsto para as 14h30 na sede do Conselho Económico e Social, em Lisboa. O encontro que será presidido pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.





c/ Lusa

, sendo que, que consideram as mudanças um ataque aos direitos dos trabalhadores. A oposição levou a CGTP e a UGT a avançarem, em conjunto, para uma greve geral, realizada em 11 de dezembro de 2025.