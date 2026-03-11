Países da AIE libertam 400 milhões barris de petróleo das reservas estratégicas

"Os países da AIE vão disponibilizar 400 milhões de barris de petróleo (...) ao mercado para compensar a perda de abastecimento devido ao encerramento efetivo do estreito" de Ormuz, anunciou o diretor executivo da agência, Fatih Birol, numa declaração em vídeo.

Today, @IEA Member countries unanimously agreed today to carry out the largest ever oil stock release – making 400 million barrels from their emergency reserves available amid market disruptions from the Middle East conflict.



— International Energy Agency (@IEA) March 11, 2026

Esta é a sexta vez que a AIE coordena a liberação de reservas estratégicas de petróleo.

Da parte de Portugal, Luís Montenegro anunciou que Portugal vai disponilizar 10 por cento das reservas estratégicas para ajudar a conter o preço dos combustiveis.

Com a libertação dos 400 milhões de barris de petróleo, mais do que o dobro da intervenção recorde anterior da agência no início da guerra na Ucrânia, quando libertou 182 milhões de barris de petróleo bruto, pretende-se compensar o abastecimento perdido devido ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz.