Países da AIE libertam 400 milhões barris de petróleo das reservas estratégicas
Os 32 países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) decidiram "por unanimidade" hoje libertar nos mercados 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas.
"Os países da AIE vão disponibilizar 400 milhões de barris de petróleo (...) ao mercado para compensar a perda de abastecimento devido ao encerramento efetivo do estreito" de Ormuz, anunciou o diretor executivo da agência, Fatih Birol, numa declaração em vídeo.
Today, @IEA Member countries unanimously agreed today to carry out the largest ever oil stock release – making 400 million barrels from their emergency reserves available amid market disruptions from the Middle East conflict.— International Energy Agency (@IEA) March 11, 2026
Esta é a sexta vez que a AIE coordena a liberação de reservas estratégicas de petróleo.
Da parte de Portugal, Luís Montenegro anunciou que Portugal vai disponilizar 10 por cento das reservas estratégicas para ajudar a conter o preço dos combustiveis.
Com a libertação dos 400 milhões de barris de petróleo, mais do que o dobro da intervenção recorde anterior da agência no início da guerra na Ucrânia, quando libertou 182 milhões de barris de petróleo bruto, pretende-se compensar o abastecimento perdido devido ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz.