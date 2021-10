PAN. Abstenção no OE anunciada pela porta-voz

O PAN vai abster-se na votação da generalidade do Orçamento do Estado. O anúncio foi feito há minutos por Inês Sousa Real que justifica a decisão com uma posição responsável e de diálogo. Ainda assim, a líder do partido, lembrou que "continua tudo em aberto na votação final global".