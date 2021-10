PAN vai abster-se na votação do Orçamento do Estado

"Pelo balanço que fizemos entre as medidas que foram a este tempo acolhidas, o que ainda existe abertura para podermos negociar e incluir em sede de especialidade no OE, o PAN, partindo de uma posição responsável e de diálogo vai abster-se na generalidade", disse Inês Sousa Real.





"Continua tudo em aberto em relação à votação final global", acrescentou. "Aquilo que não poderiamos a este tempo era deixar as pessoas para trás, deixar a proteção animal".





Disse ainda a porta-voz do PAN que este orçamento na sua "votação final global jamais poderá sair tal como entrou na sua generalidade". Por essa razão, afirmou, ainda não é possível "assumir qual a posição" que vão ter na "votação final global".Mesmo com esta decisão do PAN, fica tudo em aberto nesta altura em relação à aprovação do documento.





O BE anunciou no domingo que votará contra o Orçamento do Estado para o próximo ano já na generalidade se não existirem novas aproximações ao Governo (juntando-se a idênticos votos de PSD, CDS-PP, Chega e IL), o que totaliza 105 votos contra o documento, que apenas tem votos a favor garantidos dos 108 deputados do PS e conta com a abstenção dos 3 deputados do PAN, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues e também da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.





O Orçamento do Estado vai a votos na quarta-feira.