Pandemia desequilibra sistema de Segurança Social

O impacto da pandemia já está a provocar um desequilíbrio do sistema de Segurança Social. Os gastos acrescidos com a pandemia retiraram dez anos de vida ao Fundo de Estabilização Financeira, a almofada para o fundo de pensões. Há dez meses, o Governo previa um esgotamento do fundo na segunda metade de 2050. Agora estima que acabe em 2040.