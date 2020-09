Pandemia tirou mais de 1.500 milhões de euros à Segurança Social

O problema é que no primeiro semestre do ano passado o excedente estava acima dos 2.140 milhões de euros.



A redução do excedente é uma consequência dos gastos com as medidas para combater a crise e da redução das contribuições.



Já a Caixa Geral de Aposentações, o sistema social da função pública, conseguiu um excedente de 190 milhões de euros.