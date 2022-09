Parceiros sociais conhecem proposta governamental de rendimentos e competitividade

Algumas das medidas podem integrar o Orçamento do Estado para o próximo ano.As confederações patronais reclamam por medidas que aliviem a carga fiscal para as empresas. As centrais sindicais apostam na melhoria dos salários.No entender da UGT, a subida dos ordenados nunca pode ser inferior à inflação. Mário Mourão não tem dúvidas de que os rendimentos podem e devem subir.Também João Vieira Lopes da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal diz estar na expectativa perante as propostas que o Governo vai apresentar, mas adianta que as mesmas têm de ser transversais a todas as empresas.Quanto às alterações fiscais para as empresas, na semana passada, o ministro das Finanças remeteu para as negociações com os parceiros sociais.