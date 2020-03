Parceria em Lisboa com comerciantes e CTT para digitalizar o comércio

Num comunicado conjunto, as três entidades explicam que o objetivo é "apoiar o comércio na adoção rápida e eficaz de novos canais de venda digitais como alternativa aos canais de vendas tradicionais".

"Esta iniciativa surge no atual contexto de pandemia covid-19, em que se devem evitar deslocações desnecessárias, e que está a ter forte impacto sobre a economia nacional, em especial sobre as Pequenas e Médias Empresas (PME), exigindo medidas rápidas e eficazes tendo em vista a sua reativação", apontam.

Assim, esta parceria, explica a nota, cria as "condições de apoio às empresas e, em particular ao comércio do município de Lisboa".

"A Câmara de Lisboa está disponível para trabalhar com os associados da UACS na transição para os canais digitais", sublinha a autarquia, presidida pelo socialista Fernando Medina.

Por seu turno, os CTT comprometem-se a oferecer condições preferenciais em vários serviços que dispõe, como é o caso do serviço "Criar Lojas Online" e do acesso ao "Marketplace Dott".

"Os CTT estão a implementar medidas de mitigação de contágio por covid-19 na rede de retalho e em todo o processo de tratamento e entrega de correio e encomendas", referem.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 226.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos registados até terça-feira.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 3.434, entre 47.610 casos de infeção.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.