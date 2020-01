Paredes. Trabalhadores decidiram avançar com uma greve para 30 de janeiro

Os trabalhadores da maior empresa de produção de cogumelos frescos em Portugal vão avançar com uma greve no próximo dia 30 de Janeiro. A empresa do Grupo Sousa Camp está em processo de insolvência e decidiu encerrar o setor de produção na unidade de Paredes, dispensando perto de uma centena de trabalhadores.