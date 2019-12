Paris e Bruxelas garantem resposta "à altura" a Washington em caso de tarifas adicionais

O comissário europeu do Comércio, Phil Hogan, que hoje se reuniu com o ministro francês das Finanças, Le Maire, garantiu "resposta à altura" caso os Estados Unidos avancem com tarifas adicionais à União Europeia (UE) pelos apoios à aviação.