Parlamento Europeu dá `luz verde` a novas regras de governação económica da UE

Na derradeira sessão plenária da atual legislatura, em Estrasburgo (França), o Parlamento aprovou a revisão das regras de governação económica da UE -- que já havia acordado provisoriamente com o Conselho (Estados-membros) em fevereiro passado -, ao aprovar de forma clara três peças legislativas.

Com o aval de hoje dos eurodeputados, durante a derradeira sessão plenária da atual legislatura (2019-2024), antes das eleições europeias agendadas para junho, resta o Conselho (Estados-membros) confirmar a adoção do novo pacote legislativo sobre governação económica, o que deverá acontecer na próxima segunda-feira, de modo a que as novas regras entrem em vigor dentro de precisamente uma semana, 30 de abril.