Parque Natural da Serra da Estrela com proposta de cogestão de 10,4 ME

O documento para valorizar aquela área protegida está em consulta pública a partir de hoje e até ao dia 30.

A estratégia proposta tem em conta o território dos seis concelhos abrangidos pelo Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), Celorico da Beira, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia (distrito da Guarda) e Covilhã (distrito de Castelo Branco), na sua totalidade, incluindo a área fora dos limites da área protegida, o que corresponde a uma área total de 237.299 hectares, 166% mais abrangente que a área protegida.

O plano prevê ações com um custo estimado de 10,4 milhões de euros a executar até dezembro de 2026.

Aprovada em 11 de março pela Comissão de Cogestão do PNSE, a proposta visa criar, desenvolver e consolidar um modelo de gestão participativo, colaborativo e articulado, valorizando esta área protegida e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das suas populações.

O objetivo é desenvolver um plano para o PNSE com proximidade e abertura aos atores locais, de forma a contemplar seus os anseios, congregando e dando voz às populações no processo de gestão do território, e, por fim, implementá-lo de forma transparente e responsável.

A estratégia assenta em quatro eixos: classificação Reserva da Biosfera da UNESCO (eixo transversal), promover, sensibilizar e comunicar.

No conjunto das medidas elencadas está a criação da rede de transportes turísticos para mitigar a necessidade de utilização de viatura própria para acesso ao ponto mais alto da montanha.

A medida irá permitir a valorização do território e assegurar também que a capacidade de carga automóvel do Planalto Superior seja respeitada e, por conseguinte, se contribua para a proteção dos habitats únicos de montanha.

A proposta da Comissão de Cogestão prevê outras medidas para a melhoria da visitação do Parque Natural, uma rede de percursos pedestres, uma rede de festivais de montanha, novos produtos turísticos e o reforço da promoção da marca Natural.pt.

O documento preconiza ainda ações no âmbito do conceito "PNSE + Resiliente", um programa de educação ambiental e um plano de comunicação e marketing.

A Comissão de Cogestão é presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Manteigas.

Da comissão faz também parte o diretor regional da Conservação da Natureza e Florestas do Centro, um representante do Instituto Politécnico da Guarda, outro de organizações não-governamentais de ambiente e equiparadas, designado pela Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, outro da Associação Geopark Estrela, outro da Associação do Agrupamento de Baldios da Serra da Estrela Norte e um representante da Entidade Regional de Turismo do Centro.

A duração do mandato da comissão de cogestão do PNSE é de quatro anos.

O pedido de adesão ao modelo de cogestão foi solicitado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) em dezembro de 2021 pelos seis municípios que integram o PNSE.

Os contributos no âmbito da consulta pública podem ser enviados para o endereço de correio eletrónico cogestao.pnse@geoparkestrela.pt, por via postal para Associação Geopark Estrela, Ninho de Empresas de Manteigas, Rua dos Amieiros Verdes, 6260-128 Manteigas ou ser entregues em mão na sede da Associação Geopark Estrela.