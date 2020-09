PCP avisa que será mau sinal se Governo rasgar acordo sobre salário mínimo

É um aviso à navegação, em tempo de negociações do Orçamento do Estado. Jerónimo de Sousa defendeu uma subida do salário mínimo para os 670 euros no próximo ano. O líder do PCP lembrou que este tinha sido o compromisso assumido pelo Governo.

Jerónimo de Sousa, no final de uma sessão com militantes do PCP e dirigentes da CGTP na sede do Centro Vitória, em Lisboa, a recordar que o aumento do salário mínimo previsto pelo executivo de António Costa previa que atingisse 670 euros em 2021 e 750 em 2023.