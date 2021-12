PCP diz que Governo podia ter ido mais longe no aumento do Salário Mínimo Nacional

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje que o Governo poderia ter ido mais longe no aumento do Salário Mínimo Nacional e lembrou os aumentos do Salário Mínimo aprovados pelos governos de Espanha e da Alemanha.