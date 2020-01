Pedro Leitão nomeado presidente da Comissão Executiva do Montepio

"A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (Banco Montepio) informa que, em reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de janeiro de 2020, foi aprovada a nomeação de Pedro Manuel Moreira Leitão como presidente da Comissão Executiva para o mandato 2018/2021", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A reunião do Conselho de Administração para nomeação do novo presidente executivo deveria ter acontecido no dia 07, mas foi adiada devido à morte do familiar de um administrador, e remarcada para hoje.

Pedro Leitão assume a presidência executiva do Montepio quando passam quase dois anos desde a saída de Félix Morgado (março de 2018), um período marcado por instabilidade governativa no banco.

Inicialmente, após a saída de Félix Morgado, Carlos Tavares acumulou o cargo de presidente não executivo (`chairman`) com a presidência executiva, mas o Banco de Portugal viria a proibir a acumulação de funções e, em fevereiro de 2019, Dulce Mota assumiu a presidência executiva interinamente.

Desde então, ainda não tinha sido decidida definitivamente a presidência executiva e surgiram várias notícias sobre tensão no banco devido à indefinição estratégica.

No início de dezembro, a assembleia-geral do banco Montepio aprovou o gestor Pedro Leitão como presidente executivo, numa reunião presidida por Tomás Correia, que então ainda era presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (o acionista de controlo do banco).

Já em 15 de dezembro Tomás Correia deixou esse cargo (no qual estava desde 2008), o qual foi assumido por Virgílio Lima.

As mudanças de liderança poderão significar o início de uma nova época para o grupo Montepio, que está numa fase de indefinição sobre o seu futuro, desde logo por dúvidas sobre a saúde das suas finanças.

Pedro Leitão, segundo o currículo divulgado pelo Montepio, já trabalhou em banca de retalho e na consultora Deloitte, foi administrador executivo do Banco Millennium Atlântico Luanda, em Angola, e nos últimos anos administrador executivo com o pelouro digital no Banco Millennium Atlântico Europa, em Lisboa.

No início de janeiro, Carlos Tavares enviou uma carta aos trabalhadores do banco em que falava do "ano difícil e desafiante" que o banco viveu em 2019 e das mudanças que traria 2020, que disse esperar ser um "ano de viragem".

Sobre Pedro Leitão, considerou que "as suas qualidades pessoais e profissionais e o seu espírito de missão são motivos que animam e dão confiança neste novo ciclo".

O grupo Montepio tem no topo a Associação Mutualista Montepio Geral, com mais de 600 mil associados, que tem como principal empresa subsidiária o banco Montepio, que desenvolve o negócio bancário.