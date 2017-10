Pedrógão Grande investe na valorização turística da albufeira do Cabril

Lusa02 Out, 2017, 13:59 | Economia

Em nota de imprensa, a Câmara de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, adiantou que criou o "Projeto integrado para a valorização turística da albufeira do Cabril" com o objetivo de "aproveitar e valorizar melhor os recursos naturais e património associados ao rio Zêzere e a albufeira do Cabril, que tem forte potencial para captar visitantes, turistas e novos públicos, visando assim melhorar a experiência turística e ampliar a promoção e divulgação do concelho de Pedrógão Grande".

A candidatura apresentada ao Programa Nacional de Valorização do Interior foi agora aprovada. Com um custo total estimado em 345.507 euros, o projeto vai ser cofinanciado a fundo perdido com 90% do investimento, ou seja, em 310.956,30 euros.

Segundo a autarquia, o projeto visa a concretização de sete ações, que "aproveitem e valorizem melhor os recursos naturais e património associado ao rio Zêzere e albufeira do Cabril".

Assim, está prevista a requalificação do cais de embarcações na albufeira do Cabril, a reconversão da antiga Estação de Tratamento de Água para Centro Náutico com reabilitação de ponto de acesso ao plano de água, a requalificação do posto de apoio e vigilância náutica da albufeira do Cabril e do percurso de acesso ao Centro Náutico.

O projeto contempla ainda a aquisição e instalação de sinalética e suportes de estacionamento de bicicletas para o percurso de ligação entre o cais e o Centro Náutico.

"A estas cinco ações somam-se duas de índole promocional, nomeadamente a criação de uma página internet e aplicação móvel de divulgação turística de Pedrógão Grande em diferentes línguas e viagens de promoção da albufeira do Cabril", refere ainda o Município.