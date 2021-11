Pegasus na lista negra. Grupo israelita NSO "em risco de incumprimento"

O anúncio surge depois de os Estados Unidos terem acrescentado a NSO à sua “lista negra”.

O Grupo NSO, cujo software Pegasus é usado para hackear telemóveis, está avaliado em mais de mil milhões de dólares. Mas a 3 de novembro o Departamento de Comércio dos EUA adicionou a empresa a uma lista negra de negócios, restringindo-lhe o acesso à tecnologia norte-americana – o que tem prejudicado a produção e as vendas da empresa israelita.





"Os EUA estão determinados a utilizar de maneira incisiva o controlo das exportações para responsabilizar as empresas que desenvolvem, comercializam ou utilizam tecnologias para fins malfazejos, que ameaçam a segurança informática dos membros da sociedade civil ou do governo, dos dissidentes e de organizações baseadas no estrangeiro", tinha afirmado a secretária do Comércio, Gina Raimondo.



O grupo israelita declarou-se "consternado" por esta decisão, que desejava ver adiada, segundo um porta-voz da empresa com sede em Telavive, acrescentando que o NSO tem uma carta ética "rigorosa, baseada nos valores norte-americanos".



A NSO tem sido acusada de dar acesso ao seua vários governos para espiar políticos, jornalistas, empresários, ativistas, académicos e diplomatas. A empresa, contudo, tem negado as acusações, alegando que ovisa ajudar os governos a prevenir crimes e terrorismo.

E agora, com as novas restrições de mercado impostas por Washington, a tecnológica israelita pode não conseguir cumprir e pagar uma dívida de cerca de meio milhão de dólares.