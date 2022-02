Perdas do Facebook ameaçam arrastar sonho Meta de Zuckerberg

Entre 2 e 3 de fevereiro a empresa perdeu 232 mil milhões de dólares em valor de mercado, depois da apresentação dos resultados trimestrais e anuais da Meta em 2021 ter revelado um mar de problemas. A companhia tem sido incapaz de estancar a fuga das receitas publicitárias do Facebook, FB, e os projetos de renovação e apostas noutros produtos têm-se revelado contraproducentes ou fracassos, sorvedouros de milhões de dólares.





Ao mesmo tempo, Bruxelas prepara-se para rever a política de partilha de dados com o parceiro transatlântico e essa perda poderá vir a ditar o encerramento dos serviços do Facebook e do Instagram em solo europeu.





A perda deste mercado seria provavelmente fatal para o FB, já que em 2021 o crescimento da companhia estagnou nos Estados Unidos e no Canadá. Além disso e pela primeira vez nos 18 anos da empresa, o número global de utilizadores diários do Facebook desceu, mostrou o relatório.







Ao mesmo tempo, a decisão da Apple de impedir os anunciantes de seguir os seus usuários na internet, a ferramenta que tornava tão eficaz o sistema de anúncios iniciado pelo Facebook, tornou as Apps da Meta menos atraentes.





O resto foi a concorrência a funcionar, com anunciantes e marcas a preferirem investir em conteúdos para alternativas promissoras, como as redes Tik Tok e You Tube, mais atraentes para as faixas mais novas.







232 mil milhões do dia para a noite







Na apresentação do relatório, emitida digitalmente, Zuckerberg mostrou-se confiante que a alternativa Reel, do universo Facebook, irá ser capaz de competir com a Tik Tok. Não convenceu. Outra má aposta foi o projeto de cripto moeda da Meta, primeiro Libra e depois Diem, recentemente cancelado ao fim de três anos, devido a regulamentos e à indiferença geralizada.





Mas há pior. A Reality Labs, o projeto-piloto de Zuckerberg para criar o seu mundo Meta e difundir a realidade aumentada, já estoirou 10 mil milhões de dólares.







Zuckerberg aponta que as perdas “aumentem significativamente” nos próximos meses e ninguém espera resultados antes de 10 anos. Apesar de tudo esta parece ser a única aposta que ainda sustenta o império de Zuckerberg.





O quadro foi suficiente para assustar os investidores e, do dia para a noite, as ações da Meta Platforms Inc caíram a pique, 26 por cento – a maior queda de sempre para uma empresa norte-americana, de acordo com o Dow Jones.







O valor de mercado da Meta desceu uns esmagadores 232 mil milhões de dólares numa questão de horas. Mais do que o valor somado da Netflix Inc, da Advance Micro Devices Inc e da AT&T Inc, entre outras.





Esta segunda-feira surgiu entretanto o anúncio da saída de Peter Thiel, o fundador de PalPal e do Palantir, membro do Conselho de Administração de Facebook desde 2005. Na altura, Thiel deu a Zuckerberg meio milhão de dólares e tornou-se o primeiro investidor externo e um dos grandes apoios do fundador da “maior rede social do mundo”.







Sai agora para se colocar e à sua fortuna, ao serviço de Donald Trump e dos seus apoiantes republicanos para as próximas eleições intercalares de novembro.





É uma perda significativa para a Meta Platforms, até pelo sinal que transmite aos investidores.

Semestre mau, semestre bom



Estes “poderão começar a questionar se a equipa de Zuckerberg poderá salvar algo do FB ou se tal ativo, que representa cerca de dois terços das receitas, está em declínio”, opinou o analista do Barclays Ross Sandler.





Certamente, o ataque de Zuckerberg à Tik Tok durante a apresentação de resultados visa chamar a atenção dos reguladores de que o FB deixou de ter a posição dominante nas redes sociais. Tal ideia poderá virar-se contra si se os anunciantes desistirem de apostar nele. Também a plataforma Reel está a ser um tiro pela culatra. Concorrente do Tik Tok, parece atrair e manter os utilizadores de outas plataformas mais rentáveis da Meta, levando a prejuízos.





Doug Anmuth, do J.P. Morgan, mostrou-se também preocupado com o impacto na Meta das mudanças do seu sistema operacional iOS da Apple quanto a anúncios, em benefício da Google.







A companhia espera uma quebra “significativa mas gerível” de 10 mil milhões de dólares em 2022 devido às alterações do iOS. Anmuth declara-se “pouco otimista quanto à capacidade da gestão” do FB para recuperar.



Apesar de tudo e das previsões de novas perdas no primeiro semestre de 2022, a segunda parte do ano deverá ser de crescimento, esperam os analistas, incluindo Anmuth.





“Consideramos os desafios como ultrapassáveis – mitigações táticas, comércio social, intervenção regulatória, e o Metaverso deverá absorver os riscos a montante das plataformas”, considerou Steven Cahall da Wells Fargo ao Wall Street Journal.

Uma rota por definir

Na verdade, apesar das perdas a Meta teve lucros de 40 mil milhões de dólares em 2021, sobretudo por publicidade.



Na verdade, apesar das perdas a Meta teve lucros de 40 mil milhões de dólares em 2021, sobretudo por publicidade.

O verdadeiro problema poderá ser outro, nota o analista Stephen Moore, para quem a Meta "está a passar uma crise de identidade" e lembrando que o próprio Zuckerber afirmou que "o caminho adiante não está perfeitamente definido".





O FB “não é a melhor App de rede social nem a melhor plataforma de conteúdos. Ninguém confia na empresa ou na sua gestão para fazer o que deve”, considerou. “Quer evoluir mas é terrível nessa função” e os reguladores estão à espreita para “garantir que não há nenhuma aquisição espetacular”.

A história mostra ainda que a criação de novos produtos não será uma solução e o sucesso do Metaverso – a acontecer – “está a anos de distância”, escreve ainda Moore na OneZero.



A maior questão é por quanto mais tempo irá a Meta manter-se financeiramente atrativa sem um FB a sustentá-la, num universo ameaçado por ataques cibernéticos e povoado de novas plataformas e ideias, onde a malha quanto ao uso dos dados dos utilizadores se vai apertando cada vez mais.





Algumas das exigências têm origem na própria Meta. E a sua implementação pode criar dificuldades sem resolver grande coisa.

Proteção de dados ou o pomo da discórdia



O Conselho de Supervisão da Meta aconselhou esta terça-feira o Facebook e o Instagram a reforçar as regras de privacidade para impedir a revelação de moradas e imagens de residências privativas, conhecida como doxxing.







O Conselho quer na verdade acabar com a atual exceção às regras de privacidade já implementadas, que autoriza a partilha daquele tipo de informação quando ela é considerada “acessível publicamente” por ter sido publicada “por pelo menos cinco meios de informação diferentes”.





Quer ainda que os utilizadores tenham maior controlo sobre esse tipo de informação acessível digitalmente. Entre as vítimas de doxxing há jornalistas, provedores de aborto e celebridades como Scarlett Johansson, Kim Kardashian e Lady Gaga.







O Conselho sugere contudo que a publicação de imagens e de moradas de residências oficiais de altos funcionários governamentais, como chefes de Estado, se mantenha publicável, de forma a permitir a organização de protestos.





São decisões que poderão ter impacto numa futura partilha de dados a acordar com Bruxelas.





e autoriza as empresas norte-americanas a receber os dados de entidades europeias ao abrigo da legislação de privacidade da EU., pelo que a revisão das regras está já sob estudo.